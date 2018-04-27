В Николаеве отремонтировали проезд, на котором был «нормальный» асфальт – глава района говорит, что дорога «шелушилась»

В Николаеве во дворе на улице Колодезной 24 апреля срезали целый асфальт и вместо него уложили новое дорожное покрытие.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написал Алексей Дяченко.

«Жесткий маразм нашего города. Дорог нет, а какие-то дебилы чинят нормальный асфальт во дворе на Колодезной. Замкнутый цикл – сами дырок наделаем, сами залатаем. Что это за идиотизм, почему деньги расходуются так бездарно?» - задал вопрос николаевец.

В комментарии «Преступности.НЕТ» глава администрации Центрального района Александр Береза рассказал, что приблизительная стоимость работ – 200 тысяч гривен, и что «только будут подсчитывать объемы» работ.

- Делаем текущий ремонт. Есть там определенный житель, который начал высказывать, что ремонт нецелесообразен, но… Понятно, что там не были ямы по пояс во дворе. Была заявка жителей, обращение депутата городского совета по поводу того, что на асфальте были ямы и выщелущивание. Ждать того, чтобы там были ямы по пояс, то уже нужен был бы капитальный ремонт. Поэтому сделали текущий. Есть определенный технологический процесс – карта ремонтная нарезается и частично захватывается «живой» асфальт, чтобы было за что зацепиться. Цель этого ремонта – максимально привести в порядок площадь возле ступенек в подъезд, - говорит Береза.

В пресс-службе администрации Центрального района заявили, что их ведомство «сотрудничает с депутатами, чьи округа находятся на территории района».

«Именно депутатами были предоставлены адреса, по которым необходимо осуществить ремонт внутриквартальных проездов. Сейчас текущие ремонтные работы продолжаются на улицах: Колодезная, Севастопольская и Шкапина… Больше всего вопросов вызвали ремонтные работы на улице Колодезная. Стоит отметить, что внутриквартальный проезд по улице Колодезная хоть и не имеет явных дефектов, но уже отличается начальной стадией разрушения – шелушением асфальтового покрытия. Поэтому, если сейчас не принять определенные меры, то примерно через год данный участок потребует уже капитального ремонта, а это уже совсем другой объем финансирования. Александр Береза ​​заметил, что администрация не будет оплачивать ремонт асфальтового покрытия, которое находится в нормальном состоянии», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что улица Колодезная входит в округ депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Олега Солтыса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве за месяц от «ремонта» покрытия Варваровского моста ничего не осталось.