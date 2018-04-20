В горсовете Николаева «проехались» по САД за состояние госдорог – за месяц от «ремонта» покрытия Варваровского моста ничего не осталось

В Николаевском городском совете упрекнули Службу автодорог в области за несвоевременный или же некачественный ремонт покрытия дорог государственного значения, которые проходят через город.

Соответствующее заявление сделали в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В качестве примера в горсовете привели состояние покрытия Южнобугского (Варваровского) моста.

«В конце марта этого года был сделан ямочный ремонт дороги по ул. Никольской и Южнобугскому мосту. Уже сегодня состояние отремонтированного покрытия оставляет желать лучшего – те же ямы и выбоины, - говорится в сообщении.

По информации горсовета, через Николаев проходит 13,6 км дорог государственного значения. Их состояние на сегодня – крайне неудовлетворительное. Отмечается, что много замечаний николаевцев касается ужасного состояния асфальтового покрытия на мостах, улицах Пушкинской и Никольской, улице Большой Морской, проспекте Героев Украины.

«Информируем горожан, что согласно законодательству городская власть не имеет права тратить средства местного бюджета на ремонт этих дорог. Они принадлежат к дорогам государственного значения и находятся на содержании Службы автомобильных дорог в Николаевской области (САД). Это часть трассы М-14, которая проходит через наш город и имеет протяженность более 13 километров. Поэтому именно Служба должна их ремонтировать и убирать. Каким образом осуществляется данная работа, наблюдают все горожане, - отметили в горсовете. - К сожалению, на многочисленные обращения от городских властей в адрес руководства Службы реакции почти нет. Объясняют ненадлежащее содержание автодорог отсутствием средств. Вызывает вопросы и качество ремонтных работ, которые проводит САД».

При этом в горсовете публично обратились к руководству Службы автомобильных дорог в Николаевской области с просьбой привести в надлежащее состояние дороги, которые находятся на их балансе.

Напомним, ранее сообщалось о том, как «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за 1,5 миллиона гривен продержался всего три месяца.