Известная фирма-производитель гитар заявила о своем банкротстве

Компания Gibson Brand, которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве. Долг компании составляет около 500 миллионов долларов и, согласно планам о реструктуризации, она займет еще 150 миллионов.

Об этом сообщает «Медуза».

В рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson. Из числа акционеров компании выйдет исполнительный директор Генри Юшкевич. По данным Bloomberg, группа кредиторов отказывалась одобрять план о реструктуризации, если Юшкевич останется в компании.

Как передаёт «Эхо Москвы», бизнес под свой контроль уже взяли кредиторы. В результате процедуры банкротства некоторые из них станут собственниками компании.

Компания Gibson была основана в 1894 году. Сейчас она продает около 170 тысяч гитар ежегодно в 90 странах. Ее гитарами пользовались многие знаменитости, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг. При этом Gibson производит также наушники, студийные мониторы и другие музыкальные инструменты.

Под руководством Юшкевича Gibson стремилась стать «лайфстайл-компанией»: она купила звуковое подразделение у Philips и линию потребительской электроники у японской Onkyo. Эти приобретения привели к росту долга, но не смогли существенно увеличить прибыль.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Николаевоблэнерго» допустило неэффективных решений и рисков на 138 миллионов.