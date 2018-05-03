Самый богатый человек в мире признался, что ему сложно придумать, как потратить деньги

Основатель и главный акционер компании Amazon Джефф Безос считается богатейшим человеком в мире. Недавно он признался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем как их заработать.

Об этом сообщает «Белорусский партизан» со ссылкой на Business Insider.

Как пояснил миллиардер, решить, как распорядиться своими финансовыми ресурсами, «не так просто, как кажется».

- Вы не сможете потратить [столько денег] на второй ужин в ресторане, - отметил Безос.

По его словам, в настоящее время единственный для него эффективный способ потратить свое состояние – реинвестировать заработанные средства в другие компании и «ставить по-крупному». Так, пишет издание, каждый год Безос направляет около одного миллиарда долларов на финансирование компании Blue Origin, занимающейся разработкой космического корабля.

- Мне очень повезло, что я чувствую, что у меня есть конкретная миссия с Blue Origin, которая, я думаю, невероятно важна для всей цивилизации, - заявил миллиардер.

Он добавил, что часть денег потратил на отпуск, который провел вместе с женой и четырьмя детьми в Норвегии. Кроме того, Безос направил еще около 12 миллионов долларов на обновление своего поместья в Вашингтоне.

Общее состояние Джеффа Безоса составляет 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов стоят акции Amazon. Его состояние особенно приросло за последний год на фоне роста котировок акций как в США в целом, так и Amazon в частности. В январе агентство Bloomberg признало Безоса самым богатым человеком в истории.

Напомним, что ранее директор холдинга, в который входят Louis Vuitton и Hennessy, возглавил рейтинг самых богатых людей Европы.