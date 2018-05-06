«Украина предлагает лучшие возможности», - Австрийская компания построит завод по производству лыж в Виннице

Компания «Head International GmbH» построит в Виннице завод по производству горнолыжного оборудования.

Об этом говорится в сообщении Офиса по привлечению и поддержки инвестиций «UkraineInvest».

По этому случаю президент Петр Порошенко встретился с исполнительным директором компании «Head» и бывшим специальным представителем премьер-министра Великобритании Гордона Брауна Иоганном Элиашем.

«Мы провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае», - цитируют Элиаша в пресс-службе администрации президента Украины.

Отметим, что в течение 2019-2020 годов планируется построить крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта.

Количество новых рабочих мест на начальном этапе составит около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест достигнет до 1 тысячи человек. Такие прогнозы делают в иностранной компании.

Стоимость проекта составляет 80 миллионов евро.

По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, ежегодный фонд оплаты труда составит 150 миллионов гривен.

Напомним, что Европейский банк выделил 25,9 миллионов евро на строительство солнечных станций на Винничине.