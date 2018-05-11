Соборную площадь в Николаеве после зимних праздников приводят в порядок: начали укладывать газон

В пятницу, 11 мая, в Николаеве на Соборной площади ООО «Николаевзеленхоз» начало работу по укладке нового газона.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Представитель компании в комментарии изданию отметил, что работы выполняются по заказу департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Стоит отметить, что тендер на благоустройство улицы Соборной трижды объявлялся ДЖКХ и трижды торги отменялись по причине того, что кроме ООО «Николаевзеленхоз» никто на них не подавался.

В последний раз торги отменили 10 мая. Тем не менее, 11 мая работники «Николаевзеленхоза» вышли на проведение работ по благоустройству площади, которая после зимних праздников и демонтажа катка находилась в плачевном состоянии.

В своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» начальник отдела юридического обеспечения и общественных связей Департамента ЖКХ Лариса Зайцева рассказала, что данная компания выполняет работы на основании заключенного, но пока еще не опубликованного договора.

- Договор был заключен в ходе переговорной процедуры, его сейчас просто еще не опубликовали, - говорит Лариса Зайцева.

По ее словам, стоимость работ по содержанию всей площади аналогична той, с которой ДЖКХ выходил на торги - около 1,8 миллиона гривен.

Обновлено в 18:16 В то же время, как рассказал в комментарии изданию начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев, стоимость работ по укладке газона составит около 200 тысяч гривен. А 1,8 миллиона гривен - это стоимость содержания площади до конца текущего года.

Стоит отметить, что исходя из информации в открытых источниках, данная компания победила еще в 23 тендерах объявленных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета на общую сумму в 19,7 миллионов гривен.

Напомним, что в Николаеве мэрия по тендерной процедуре доверила компании «Николаевзеленхоз» заниматься рекультивацией газонов.