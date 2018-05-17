Депутаты «бюджетной» комиссии согласились выделить ₴35 миллионов «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов и выплату зарплат

В среду, 16 мая члены депутатской комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития поддержали выделение 35 миллионов гривен для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов по налогам и выплату зарплат сотрудникам.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Так, руководитель предприятия Николай Логвинов рассказал, что предприятие несет значительные убытки, а это ставит под вопрос стабильное функционирование «Николаевоблтеплоэнерго». На данный момент собственных средств предприятия хватит до середины июня.

«В августе прошлого года цена на бюджетный газ увеличилась на 35 процентов, но тарифы нам откорректировали 2 января 2018. Поэтому мы недополучили чистой прибыли 8 миллионов гривен. К тому же несвоевременные корректировки тарифов привели к убыткам еще около 6 миллионов гривен. Тарифы убыточные! У нас также есть невыработка товарной продукции в связи с теплой зимой - мы не произвели продукции на 35 миллионов гривен, - отметил Николай Логвинов. - На сегодняшний день по сезону население задолжало 56 миллионов, приход денег от населения будет около 6 миллионов гривен. Еще 6 миллионов гривен я должен потратить на инвестпрограмму. Собственные средства предприятия планируем тратить на подготовку к зиме. Задолженности по зарплате нет».

Вместе с тем, как отметил директор предприятия, работы по энергомодернизации, которые проводились в прошлом году, позволили снизить убытки. Так, убытки за 1 квартал 2018 по сравнению с финансовыми потерями за аналогичный период прошлого года снизились на 8,7 миллионов гривен.

«Например, собственными силами предприятие привело в порядок около 17 км теплосетей, реконструировали 2 теплосети, одна из них около 200 км по улице Новостойний, другая по проспекту Героев Украины. Кроме того, отремонтировали ряд котельных», - говорится в сообщении.

Также Николай Логвинов рассказал, что на данный момент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» выполнило 30% запланированных работ по подготовке к зиме.

Выслушав руководителя предприятия, депутат Сергей Карцев отметил, что требуемая сумма очень большая. И решение о том, выделять ее или нет, необходимо принимать после того, как временная депутатская группа, которую предлагается создать, детально изучит состояние дел на предприятии.

«35 миллионов гривен - это серьезная сумма для бюджета. Есть предложение: выходите на сессию, фракции дадут по 2 депутата, плюс специалисты. Вы должны 35 миллионов гривен разобрать по крупным блокам, подтвердить, что надо, не надо. И на сессию выходить уже с понятной цифрой», - сказал Карцев.

В итоге члены депутатской комиссии поддержали такое предложение.

Напомним, что исполком Николаевского горсовета в пятницу, 13 апреля, поддержал проект о принятии областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города.

Также, в марте этого года в «Николаевоблтеплоэнерго» просили граждан погасить долги перед предприятием за предоставленные услуги, а у кого оплата вызывает сложности ­– подписать договор реструктуризации.