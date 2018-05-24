«15 миллионов за километр», - тендер на ремонт участка трассы «Николаев – Днепр» выиграла белорусская компания

В тендере на ремонт участка трассы Н-11 «Николаев – Днепр» выиграла белорусская фирма «Строительно-монтажный трест №8».

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко.

Белорусская фирма предложила наименьшую цену на тендере в 97 миллионов 134 тысячи гривен и выиграла на торгах, обойдя компании «Ростдорстрой», Броварское ШБУ №50 и «Автомагистраль-Юг».

Согласно информации системы «Прозорро», в данный момент белорусская фирма ожидает решение тендерного комитета, доверят ли ей выполнять подряд.

Согласно условиям тендера, предполагается провести текущий средний ремонт на участке трассы км 224+660 – км 231, всего отремонтируют 6340 метров дорожного полотна. В среднем ремонт одного километра дороги обойдется в 15 миллионов гривен.

Стартовая цена этих работ на аукционе была 99 миллионов 829 тысяч гривен. Предполагается, что работы выполнят до 30 июня 2019 года.

Напомним, что ранее николаевец показал, как выглядит трасса Н-11.