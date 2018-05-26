В Николаевской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Николаевской области на 26-28 мая объявлен чрезвычайный, 5-го класса уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По данным Укргидрометцентра, аналогичная ситуация будет наблюдаться по всей Украине.

«Спасатели Николаевщины обращаются к жителям и гостям нашего края! Помните, брошенные окурок или спичка, разведенный костер и неосторожное обращение с ним, выжигание травы на лесных полянах могут привести к масштабному пожару! Будьте бдительны, не подвергайте себя и окружающих опасности. В случае экстренной ситуации обращайтесь по телефону «101», - сообщили в службе спасения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года на Николаевщине зафиксировали более 30 лесных пожаров, часть из них вызвана поджогами.