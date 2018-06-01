Местные бюджеты Николаевщины получили ₴ 7,1 миллионов со сборов за экологический налог

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За период с января по апрель 2018 года Николаевская ГФС обеспечила поступление в местные бюджеты свыше семи миллионов гривен экологического налога.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ГФС в Николаевской области.

Отметим, что экологический налог взимается за выбросы в атмосферный воздух и в водные объекты вредных веществ.

«Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, а также на воссоздание, сохранение и рациональное использование природных ресурсов», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГФС Николаевской области в I квартале 2018 года пополнила сводный бюджет Украины почти на ₴2,2 миллиарда.

Олена Мельниченко

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