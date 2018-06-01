Экс-начальника управления коммунсобственности Николаевского горсовета отдали по суд за недействующий реестр аренды имущества

Экс-начальник управления коммунсобственности Николаевского горсовета Юрий Гавриш 30 мая прокуратура направила обвинительный акт в Центральный районный суд относительно бывшего начальника за служебную халатность для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник управления коммунальной собственности Николаевского городского совета, не проверив факт выполнения работ коммунальным предприятием «Городской информационно-вычислительный центр» по созданию новой версии компьютерной программы «Аренда коммунальной собственности», подписал акты о приемке выполненных работ по разработке и внедрению указанного программного обеспечения, при том, что данное программное обеспечение вообще не разрабатывалось», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что такие действия экс-чиновника нанесли городсокму бюджету ущерб в 135 тысяч гривен. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

Как известно, для создания реестра управление коммунсобственности подписало в начале ноября 2016 года пять договоров на выполнение различных услуг. Так, ООО «Смарт Сити Николаев» (учредители: Ирина Андрейчева, Николай Линчаковский, Александр Олейников, Юрий Решетник (также соучредитель ОО «Электронная Николаевщина»), директор – Денис Перевалов) за 183 тысячи гривен занимались разработкой программного комплекса «Реестр коммунального имущества». Киевское ООО «30 меридиан» (учредители: Святослав Жлуктенко, Владимир Кашпоров (директор), Федор Мартинов, Юрий Олейник, Евгений Поремчук) за 197 тысяч 867 гривен разрабатывали ПО модуля межсистемного взаимодействия информационных систем и подсистемы визуализации и поиска данных по объектам коммунальной собственности в сети Интернет. Еще за 117 тысяч 860 гривен «30 меридиан» предоставили услуги по конфигурированию программного обеспечения. Николаевское коммунальное предприятие «Городской информационно-вычислительный центр» за 135 тысяч помогло управлению с разработкой и внедрением новой версии МКР ИАС «Аренда коммунальной собственности». А за 98 тысяч гривен ФЛП Святослав Жлуктенко (также соучредитель «30 меридиан») предоставил услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам.

Сам Юрий Гавриш назвал презентованный в мае прошлого года реестр «вершиной айсберга», так как по его словам, большая часть работы, которая была проделана недоступна для просмотра пользователями.

В октябре, в ходе своего отчета, заместитель Николаевского городского головы Николаева Юрий Степанец, отвечая на вопросы депутатов, относительно того были ли выявлены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственностью Юрия Гавриша при закупке реестра, Степанец сообщил, что не единожды сообщал о результатах проверки бывшему тогда мэром Александру Сенкевичу.

В конце декабря прошлого года, исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова объявила выговор начальнику управления коммунального имущества Юрию Гавришу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации подготовки проектов решений, которые выносятся на сессию.

До этого депутат Игорь Копейка заявил, что предложенные проекты решений были изменены начальником управления коммунальной собственности Юрием Гавришем. После чего депутат Олег Солтыс заявил, что видит необходимость объявить дисциплинарное взыскание Юрию Гавришу.

Также ранее сообщалось о том, что заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец сообщил о том, что были обнаружены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственности Юрия Гавриша при закупке программного обеспечения для работы реестра коммунальной собственности.