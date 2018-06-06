Гендиректор николаевской «Зори» Картошкин за три месяца получил более ₴600 тысяч зарплаты

Петр Порошенко и Константин Картошкин За три месяца текущего года, а имена с марта по май включительно, генеральный директор ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» Константин Картошкин получил в качестве заработной платы 623 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре электронных деклараций.

Так, 26 марта, 2 и 26 мая Константин Картошкин внес данные о существенных изменениях в имущественном состоянии, касающиеся именно выплат заработной платы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за прошлый 2017 год Картошкин получил в качестве заработной платы 5 миллионов 805 тысяч 23 гривен.

В 2016 году он задекларировал 3 миллиона 518 тысяч 204 гривны зарплаты и 200 тысяч гривен, как подарок в не денежной форме от некоего Валерия Шандры. При том, что человек с таким именем и фамилией возглавляет ПАО «Завод «Ленинская кузня», который связывают с Президентом Украины Петром Порошенко.

В июне 2017 года отмечалось, что Картошкин получил премию почти в два миллиона гривен. В комментарии журналистам он объяснил, что эти деньги получил за хорошую работу в прошлом году.