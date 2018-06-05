Депутатская комиссия Николаевского облсовета согласовала выделение ₴4,5 миллионов на нужды николаевских силовиков и военных

Члены комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связям с органами местного самоуправления и средствами массовой информации согласовали выделение 4 миллионов 650 тысяч николаевским силовикам и военным.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии во вторник, 5 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, николаевскому областному военному комиссариату согласовали выделение 1 миллиона гривен на собственные нужды. По словам военного комиссара Сергея Иванова, в декабре 2017 года им выделили 800 тысяч гривен, однако использовать они успели только 30 из них, а остальные вернули в бюджет облсовета.

- Пока что решается вопрос о реализации или освоении 300 тысяч. Документы поданы в финансовое управление областной администрации, пока что вопрос не решен. Причем у меня с 6 июня начинаются уже сборы, - выступил он.

Также он отметил, что Министерство обороны на прямую их не финансирует, однако выделяет форму, палатки и оружие. И попросил в кратчайшие сроки, в течение июня - июля, перечислить им деньги.

Александо Оксенюк В то же время воинская часть 3039 Нацгвардии Украины попросила выделить им 650 тысяч гривен на различные нужды для обеспечения служебной деятельности. Осенью 2017 года они получили от облсовета 750 тысяч гривен и полностью использовали их. По словам командира воинской части Александра Оксенюка, они обеспечиваются от государства вещевым и продовольственным имуществом.

- Не заложена в бюджет Нацгвардии закупка этой продукции: ноутбуки еще никто нам не выдает. Даже если брать канцтовары, которые выдает Минобороны, у нас такого нет. У нас обеспечивается только вещевое имущество в полном объеме и технические средства, - сказал он.

В свою очередь депутат Вадим Олабин заявил, что областной бюджет не безграничен и возмутился тем, что государство не выделяет деньги на нужды части. В итоге глава комиссии Михаил Талпа напомнил, что по правилам программы, часть должна будет отчитаться перед депутатами за полученное на выделенные деньги имущество.

Виталий Данила После к комиссии обратился начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила с просьбой выделить им 1 миллион гривен. В прошлом году, осенью, они также получили 1 миллион и полностью использовали эти деньги.

- К сожалению, государство не в полной мере обеспечивает. А в связи с тем, что патрульные полицейские выполняют круглосуточно патрулирование в Николаеве и области, а также осуществляют выезды в регионы касательно нарушения правил дорожного движения и общественного порядка, просим вас поддержать и предоставить помощь управлению патрульной полиции, - обратился к членам комиссии он.

Он также попросил найти возможность выделить деньги раньше, так как управление нуждается в ремонте оборудования тира. Ему Талпа также напомнил о необходимости присутствия депутатов при вручение приобретенных за средства облсовета вещей.

Денис Сорокин Такую же сумму на технические средства попросили у депутатов в Управлении Службы безопасности Украины. В прошлом году они освоили такую же сумму на собственные нужды.

- Ежегодно растут технические возможности субъектов преступности, поэтому они значительно расширяются. Как говорится, техника на месте не стоит. Поэтому для эффективной борьбы с ними нам необходимы эти материально-технические средства. Раньше мы делали упор на направление радиооборудования, теперь - на средства фото и видео фиксации, а также оргтехнику и отработку информпосылов, - рассказал заместитель начальника финансового отдела управления СБУ в Николаевской области Денис Сорока.

В то же время он отметил, что не все закупленные технические средства они могут показывать тем, кто не имеет отношения к работе СБУ. После того, как депутаты засомневались в том, выделять средства или нет, Сорока сказал, что доложит руководству и они обдумают этот вопрос.

В свою очередь депутат Олабин назвал выделение средств своеобразной взяткой, однако глава комиссии попытался его успокоить, заявив, что эти обсуждения не решат проблем силовых органов, которые занимаются охраной правопорядке в Николаевской области.

- Давайте не будем документировать главу Облгосадминистрации, а перейдем, допустим, на неугодных депутатов. И под это будем выделять денежные средства. И глава облгосадминистрации, который принял решение о выделении этих средств, будет перстом показывать: вот этого документировать или вот этого, - возмутился Олабин.

Сергей Игнатьев Также 1 миллион гривен попросило Главное управление Нацполиции в Николаевской области. Они рассказали, что сейчас в Витовском районе открывается полицейская станция и им необходимы средства на технику, которая помогает им в работе.

Помимо этого, Игнатьев отметил, что на территории области действует программа безопасный город и каждая камера и программное обеспечение для нее стоит немалых денег. В то же время он отметил, что и город и область все еще не на полную мощность оснащены этими программами.

В ответ Олабин вновь возмутился тем, что министерство приказывает реализовывать программы, на которое не выделяет деньги. В свою очередь Талпа подчеркнул, что ГУ Нацполиции не совсем правильно использует программу облсовета.

- Задача нашей программы: то , что вам не хватает для эффективной работы, вы можете купить не используя лишние ресурсы за счет областной программы. А что вы делаете сегодня? Вы берете областные деньги и реализуете за их счет государственную программу, - сказал он.

Михаил Талпа Григорий Марин, Сергей Чмырь Вадим Олабин, Игорь Ивануна

Тем не менее, члены комиссии единогласно поддержали выделение средств для каждого из ведомств.

Ранее сообщалось, что финансирование в размере 1 миллиарда 361 миллиона гривен, заявленное в прошлом году на строительство нового корвета для ВМС, на данный момент отсутствует.