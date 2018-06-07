В Николаевском облсовете не выделили каналу Головченко ₴3,6 миллиона, лишь заключили договор на 79 тысяч

Николаевский областной совет не принимал решения относительно выделения финансирования частному телеканалу «ТАК-ТВ» из бюджета на текущий год.

Об этом сообщили в облсовете в ответ на информационной запрос «Преступности.НЕТ».

Вместе с тем, как отмечается в документе, облсовет «в границах выделенных сметных назначений» на свое содержание заключил договор с каналом на предоставление услуг на общую сумму в 79 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что директор телеканала Глеб Головченко обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с просьбой выделить каналу 3,6 миллиона гривен из бюджета

Аргументируя свою просьбу, Головченко привел результаты «Глобальной конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», по которым его телеканал определили «третьим в мире после Финляндии и Индии по объемам продвижения медиаобразования и подготовке будущих журналистов».