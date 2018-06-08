С двух гривен до трех: Исполком Николаевского горсовета поднял стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал поднятие стоимости проезда в электротранспорте до трех гривен.

Соответствующее решение приняли в пятницу, 8 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе обсуждения данного вопроса Александр Садыков заявил, что тариф в три гривны ничего не решит и не сможет улучшить ситуацию на КП «Николаевэлектротрнас», так как вырученных денег на хватит на погашение существующих долгов. После чего он заявил, что отказывается голосовать за данный проект решения.

В ответ на это городской голова Сенкевич предложил ему встретиться с и.о. директора КП Владимиром Евтушенко и обсудить с ним вопросы экономии и стабилизации ситуации на предприятии.

В свою очередь Владимир Тимошин предложил отложить рассмотрения данного вопроса, однако проект решения все же был поставлен на голосование. Три члена исполкома проголосовали против, один воздержался, однако голосов «за» хватило для принятия решения.

Также было решено на следующей неделе провести встречу с и.о. директора КП Владимиром Евтушенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на КП «Николаевэлектротранс» могут отключить электроэнергию, если предприятие не заплатит «Николаевоблэнерго» долг в размере 2 миллиона 51 тысяча 434 гривны.