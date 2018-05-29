«Николаевэлектротрансу» могут отключить электричество 4 июня - КП несет большие убытки

На КП «Николаевэлектротранс» могут отключить электроэнергию 4 июня, если предприятие не заплатит «Николаевоблэнерго» долг за электроэнергию в размере 2 миллионов 51 тысяча 434 гривен.

Об этом свидетельствует письмо-предупреждение, которое предоставил стало известно во вторник, 29 мая во время заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

- Сегодня пришло предупреждение: 4 июня будет отключена электроэнергия. На предприятии в кассе есть 2 миллиона 800 тысяч. А нужно как минимум 8 миллионов, чтобы закрыть те «дырки», которые есть, - сообщил новый директор КП Владимир Евтушенко.

В свою очередь начальник по коммерческой части предприятия Галина Мучлер сообщила, что КП несет большие убытки по разным причинам.

- Этот убыток в размере 4 миллионов 685 тысяч гривен от того, что тариф на предприятии 2 гривны, а также в связи с подорожанием электроэнергии, в связи с тем, что поднимается заработная плата, прожиточный минимум. В итоге убытки предприятия от перевозок за первый квартал составляют 10 миллионов 655 тысяч гривен. Тариф совершенно нерентабельный, - сообщила Мучлер.

Владимир Евтушенко (фото из архива) Также Евтушенко отметил, что «ни копейки денег» не выделялось на поддержание транспорта, а также на ремонты трамваев и троллейбусов.

При этом депутаты стали утверждать, что повышение тарифа на проезд на электротранспорте до 3 гривен не улучшит ситуацию.

- Сейчас пересматривают тариф на предприятии. Почему три гривны, почему не пять или четыре? На основании чего? По маршруткам все кричали: «нам нужен обоснованный тариф», а что по электротрансу, кто-то вообще подсчитал безубыточный тариф, обоснованный? Он посчитан давно? – интересовался депутат Владимир Садыков.

В свою очередь, начальник транспортного управления Олег Манушевич отметил, что тариф считался давно, а также сообщил, что согласно статистке по всем городам электротранс везде является убыточным предприятием. При этом он добавил, что на тот момент когда тариф рассчитывался этой суммы хватало, однако теперь его будет недостаточно.

- Когда он зайдет, то будет убыточный, - поддержал его директор КП и председатель транспортной комиссии Владимир Евтушенко.

Олег Манушевич Также, Манушевич добавил, что после вынесения на исполком и поднятия тарифа на КП увеличится кассовый сбор на 30-60%, и пока что предприятие будет исходить из принятого тарифа, а потом его снова будут поднимать.

Депутат Владимир Садыков предложил не принимать тариф в 3 гривны, а уже сейчас рассчитывать более высокий тариф, но Манушевич заявил, что на исполком будет выноситься именно такой тариф, параллельно управление будет заниматься внедрением электронного билета и пополнением уставного фонда на 6 миллионов, а также выделением 12,8 и 15,8 миллионов гривен в поддержку предприятия, что по его мнению поможет электротрансу разобраться с долгами.

После рассматривался вопрос касательно предоставления разрешения КП «Николаевэлектротранс» на получение кредитного лимита на текущий счет в размере 1 миллиона гривен.

При этом депутатов интересовал вопрос хватит ли такой суммы предприятию. На что Манушевич ответил, что сумму по больше банк выделить не может и предложил за эти деньги закрыть пеню «Николаевоблэнерго».

В частности, из-за того, что на комиссии присутствовало только три депутата - Сергей Исаков, Владимир Садыков и Владимир Евтушенко голосов за данный вопрос не было, потому что Евтушенко является директором предприятия и его голос нес в себе конфликт интересов. По этому было принято решения принять к сведению и передать вопрос на бюджетную комиссию.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич назначил новым директором КП депутата горсовета от «Оппоблока», председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта Владимира Евтушенко.

Ранее сообщалось, что на предприятии сложилась задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4,7 миллиона гривен, депутаты в свою очередь считают, что причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год.

Исходя из этого, мэр Александр Сенкевич предложил КП «Николаевэлектротрансу» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за потребленную электроэнергию, в размере 4 миллионов гривен.

Однако, позже стало известно, что КП «Николаевэлектротранс» не может взять кредит в «Приват Банке».