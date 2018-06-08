Японские специалисты проведут исследование, чтобы обновить проект строительства моста через Южный Буг

Специалисты японской компании JICA проведут исследование по обновлению технико-экономического обоснования проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-губернатор Николаевской области Александр Кушнир.

Кушнир 9 июня встретился с представителями компании JICA. Японская сторона презентовала проект строительства моста. Чиновник пишет, что в Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года объездной мост является одной из приоритетных задач. Кроме этого, выгодное расположение моста возле аэропорта в Николаеве станет возможностью для объединения воздушных и автоперевозок.

Предыдущее обоснование проекта строительства моста было сделано еще в 2000-х годах, а предварительное исследование – в 2011. С тех пор изменилось и законодательство, и требования к таким масштабным проектам. По словам японских специалистов, мост из цементобетона должен прослужить не менее 100 лет. Рассматривается возможность строительства моста со шестью полосами движения. Кроме этого, компания обдумала и обустройство придорожных зон, учитывая местность, торговлю локальными продуктами и зоны отдыха.

Японская сторона просит порекомендовать и привлечь специалистов в вопросах дорожной отрасли, мостов, речного сообщения и экологии, чтобы вместе работать над проектом и иметь поддержку с украинской стороны. Со своей стороны облгосадминистрация готова предоставить все необходимые материалы компании для проведения исследования, чтобы спрогнозировать направление работы и иметь реальную картину.

Напомним, ранее предполагалось, что японский банк «JICA» даст кредит на 25 лет на строительство моста через Южный Буг в Николаеве. Однако в марте 2014 года японские инвесторы приняли решение выделить 10 миллиардов долларов кредита не на строительство моста в Николаеве, а на реконструкцию канализации в Киеве.

При этом, сессия Николаевского областного совета списала технико-экономическое обоснование по объекту строительства «японского моста» в Николаеве стоимостью 2 миллиона 509 тысяч 598 гривен, как морально устаревшее и непригодное к использованию.

В феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста. Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.