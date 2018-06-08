Две трети партий подали пустые финотчеты за 1-й квартал, - КИУ

Две трети украинских политических партий в отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года не задекларировали никаких расходов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

«Пустые отчеты подали 180 партий из 255, информация о которых доступна на сайте НАПК. Всего в Украине более 350 партий. То есть, еще около 100 политических сил, которые не подали отчеты вообще», - говорится в сообщении

Среди политсил, которые подали пустые отчеты, такие партии как «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», «Винницкая европейская стратегия», «Слуга народа», «Новые лица», «Партия Наталии Королевской - Украина вперед», «УДАР», «Блок Дарта Вейдера».

Отмечается также, что «Коммунистическая партия Украины» и «Партия Регионов» официально продолжают вести деятельность. В частности, КПУ было потрачено 58 тыс. гривен, а ПР - 48 тыс.

В общем все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн гривен. Больше всего - Аграрная партия Украины (3,4 млн), «УКРОП» (2,3 млн), «Наш Край» (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) и ВО «Свобода» (1 млн).

Напомним, николаевскую БПП во времена Бирюкова «спонсировали» ее же сотрудники – они отдавали по четверти миллиона