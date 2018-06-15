ЕБРР и «Укрзалізниця» обсудили электрификацию железной дороги на Николаевщине – ее планируют закончить к 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил готовность финансировать инфраструктурные проекты Украины, в частности, проекты ПАО «Укрзалізниці», и увеличивать объемы этих инвестиций.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгения Кравцова, в сотрудничестве с ЕБРР уже реализован ряд важных проектов, таких как строительство Бескидского тоннеля, приобретение подвижного состава, внедрение в Украине скоростного железнодорожного сообщения.

- В 2018-2019 годах будет реализован еще один совместный проект «Укрзалізниці» и ЕБРР – закупка 7 тысяч грузовых вагонов. Следующим шагом нашего сотрудничества станет начало электрификации железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка. Также вместе с банком мы осуществляем реформирование системы корпоративного управления общества, - цитируется в сообщении Кравцов.

Новоназначенный первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк подчеркнул важность «Укрзалізниці» для ЕБРР как большого и надежного клиента.

- Я на должности первого вице-президента ЕБРР всего девять недель, и тот факт, что я с визитом в Украине, говорит о важности нашего сотрудничества и общих проектов. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества и увеличении инвестиций, - отметил он.

В рамках встречи глава «Укрзалізниці» сообщил, что электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка должна начаться в этом году, при этом все работы общей стоимостью 350 миллионов евро планируется закончить в 2021 году.

Напомним, что ЕБРР и Мининфраструктуры подписали соглашение о выделении €150 миллионов на электрификацию железной дороги на Николаевщине.