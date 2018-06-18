Бюджетная комиссия горсовета согласовала выделение субвенции четырем районам Николаева

Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, поддержали выделение субвенции администрациям четырех районов Николаева.

Об этом шла речь в ходе заседания, в понедельник, 18 июня.

Так, вице-мэр по бюджетным вопросам Сергей Диндаренко сообщил какие суммы будут выделяться на каждый район.

- Центральный район - 6 668 миллионов гривен, Заводский район – 1 598 миллионов гривен, Ингульский район – 7 634 миллионов гривен, Корабельный район – 4 366 миллионов гривен, - рассказал он.

К примеру, в Заводском районе Николаева деньги пойдут на покупку оборудования для Городской детской больницы №2, покупку медицинского оборудования, приобретение спортивного инвертора для ДЮСШ №2 и капитальный ремонт с заменой окон по улице Лазурной.

В свою очередь, член комиссии, депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Станислав Мишкур предложил поддержать выделение субвенции с условием, что Николаевские народные депутаты Украины придут на сессию и «каждый по своей субвенции обоснует и расскажет».

- Чтобы не было, что кто-то хочет, кто-то не хочет. Кто-то нарушает закон, кто-то не нарушает. Пусть депутаты найдут время и придут к нам на сессию и обоснуют нам эти субвенции, потому что мы с бюджета тоже деньги тратим, - заявил он.

В результате, депутаты проголосовали за вынесение данных проектов решения на сессию, учитывая предложение Мишкура.

Ранее сообщалось, что депутаты поддержали получение субвенции от двух сельсоветов для николаевской больницы в размере около 100 тысяч гривен