В селе на Николаевщине открыли спортплощадку для мини-футбола за полтора миллиона гривен – ожидается открытие еще 14-и

В среду, 20 июня, в Николаевской области, в селе Грейговое Витовского района открыли спортивную площадку за 1,5 миллиона гривен. Почти половину суммы выделили из государственного бюджета, остальная половина – областной бюджет и местные общины.

Об этом написал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко у себя на странице в Facebook.

По его словам, стоимость поля составила около 1,5 миллиона гривен. Средства собрали на условиях софинансирования – почти половину выделили из государственного бюджета – 749,5 тысяч, областной бюджет – 307 тысяч, и местные общины выделили 442, 5 тысяч гривен.

Как сообщил глава области, футбольное поле открыли в рамках государственной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины». По этой программе ожидается открытие еще 14 полей. Их госбюджета на них потратили в общей сложности 10, 5 миллионов гривен, из областного – 5 миллионов, и местные бюджеты вместе с Вознесенском выделят более 5,5 миллионов.

Напомним, 19 июня в Николаеве произошло открытие станции решеток Галициновских сооружений канализации ГКП «Николаевводоканал» после реконструкции, которая улучшит качество воды, сбрасываемой в реку после очистки.