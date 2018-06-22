С начала года жители Николаевщины оплатили в местные бюджеты почти ₴274 миллиона единого налога

В январе - мае 2018 года ГФС в Николаевской области обеспечила в местные бюджеты почти 274 миллиона гривен единого налога, что на 44 миллиона гривен больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, от субъектов хозяйственной деятельности - физических лиц, которые используют упрощенную систему налогообложения, поступило 164,3 миллиона гривен единого налога, от юридических лиц – 42,2 миллиона и от юридических лиц сельхозтоваропроизводителей IV группы – 76,4 миллиона.

Отмечается, что увеличения поступлений единого налога в бюджет удалось достичь благодаря прозрачному администрированию единого налога, созданию равных конкурентных условий для ведения бизнеса в Николаевской области.

«Фискальная служба Николаевской области всесторонне поддерживает и содействует развитию малого бизнеса в регионе, предоставляет налогоплательщикам квалифицированные разъяснения по применению норм налогового законодательства», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года в государственный бюджет поступило ₴647 миллионов НДС.