За прошедшие сутки николаевские спасатели 12 раз тушили пожары

За 24 июня пожарные ликвидировали 12 пожаров на открытых территориях Николаевщины.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС Николаевской области.

В большинстве, горела сухая трава, мусор, камыш, стерня и поле с пшеницей. Возгорание на общей площади более 22 гектаров возникали в Витовском, Николаевском, Вознесеннськом, Новоодесском и Березанском районах, а также в Николаеве, Первомайске и Южноукраинске. Причина, приведшая к таким событиям, в подавляющем большинстве, одна - неосторожное обращение с огнем.

Так, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы в Вознесенском районе привело к тому, что пламя перекинулось на поле с пшеницей и с общей площади горения 4,5 гектаров уничтожило 2,5 гектаров зерновой культуры.

Напомним, 24 июня в Снигиревке загорелась хозяйственная постройка.