В Украине запустят электронные земельные аукционы

Кабинет министров на заседании 20 июня внес изменения в пилотный проект по запуску электронных земельных торгов, разрешив проводить их через платформу ProZorro.Продажи.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает Интерфакс-Украина.

«Мы надеемся на объявление первых аукционов уже в конце лета. Будем стараться сделать это в кратчайшие сроки. Сложностей не должно возникнуть, хотя есть необходимость полноценной интеграции, создания удобного интерфейса для пользователя, поскольку этот тип активов отличается от тех, с которыми мы раньше работали», - сказал Нефедов в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Он уточнив, что на техническую доработку потребуется месяц-два.

Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, нынешние аукционы по продаже прав аренды земельных участков выглядят сложными и затратными процедурами, тогда как переведение их в электронный формат позволит решить эту проблему.

«Сейчас в госсобственности более 10 млн га земель, при этом официально сдано в аренду около четверти, заключено 56 тыс. договоров, и далеко не все из них по рыночным ценам. Причины тут разные, начиная от коррупции и заканчивая отсутствием эффективного механизма сдачи в аренду земельных участков», - отметил он.

Мартынюк подчеркнул, что за два месяца министерство «будет дотягивать» проведение объявленных раньше аукционов, а все последующие будут готовиться в электронном варианте.

По его словам, в настоящее время осуществляется приведение торговых процедур в соответствие с требованиями Земельного кодекса, который регулирует порядок проведения земельных торгов.

«При запуске электронных торгов мы опираемся на готовую инфраструктуру ProZorro, которая уже успешно работает, что позволит нам оперативно отойти от архаического формата проведения торгов и оптимизировать затраты времени и ресурсов для запуска аукционов онлайн. Также мы избавляемся от ограничений по территориальному принципу, который предусматривает физическое присутствие покупателя на месте проведения аукциона», - пояснил Мартынюк.

По данным Министерства аграрной политики и промышленности, в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,8 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га.

В результате местные бюджеты получили 118,7 млн грн. Средняя арендная ставка, которая формируется на торгах, за последние 5 лет выросла на более 10 п.п. и по итогам 2017 года составила 14,7%. За первое полугодие 2018 года этот показатель увеличен до 18,8%. За январь-июнь поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на землю составили 77,3 млн грн.

Отметим, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.