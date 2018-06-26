У Сенкевича готовы подписать договор на оздоровление николаевских детей в Рыбаковке на ₴6 миллионов

Исполнительный комитет Николаевского городского совета планирует заключить договор с местной фирмой «Николаев Контраст» для обеспечения оздоровительного отдыха детей в Рыбаковке.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Так, данные торги предусматривают закупку услуги по отдыху и оздоровлению детей, нуждающихся в социальном внимании и поддержке города Николаева в летний период и обойдутся городу в 5 миллионов 924 тысячи 898 гривен.

К торгам были допущены два предприятия: оздоровительно-спортивный лагерь «Лесотехник» -структурное подразделение Национального лесотехнического университете Украины, который изначально указал сумма в 5 миллионов 947 тысяч 200 гривен и ЧП «Николаев-Контраст» с суммой в 5 миллионов 924 тысячи 898 гривен. В итоге тендерный комитет, по результатам аукциона признал «Николаев-Контраст» победителем.

Всего предприятие должно обеспечить услугами 1062 ребенка (10080 дето-дней). Оздоровительно-спортивному лагерю «Лесотехник» отказали, так как тот мог обеспечить оздоровительными услугами только 720 детей.

«В своем обращении потенциальный участник указывает, что он не в состоянии выполнить технические требования Заказчика. При этом, он настойчиво требует привести технические требования Заказчика в соответствии с собственными техническими возможностями. Исходя из вышеприведенного мы (Заказчик) считаем, что потенциальным участником учтено только собственные экономические интересы, не учитывая интересы Заказчика, тем более интересы детей, их родителей, законных представителей», - говорится о причинах отказа.

Что касается, технических требований, то расстояние до оборудованного пляжа должно быть не более, чем один километр. На территории самих учреждения должны быть зеленые насаждения, игровые и спортивные площадки, помещения для организации кружковой работы, другие обустроенные помещения для организации содержательного досуга и отдыха детей.

Оздоровительных смен будет всего три: с 5 июля по 18 июля; с 21 июля по 3 августа и с 6 августа по 19 августа. Срок пребывания в детском учреждении оздоровления и отдыха в Березанском районе Николаевской области составляет 14 календарных дней.

Ранее сообщалось, что николаевских детей, которые проживают по улице Лесковой, где в конце апреля произошла авария на канализационном коллекторе отвезут на отдых и оздоровление за счет бюджетных средств города.