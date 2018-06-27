Двое николаевских нардепов берут из госказны деньги на проживание в Киеве, имея свои столичные метры

Народные депутаты от Николаевщины Игорь Бриченко и Аркадий Корнацкий вошли в список тех, кому выплачивалась компенсация за жилье в столице, несмотря на то, что у них имеются собственные квадратные метры в Киеве и на его окраине.

Соответствующая информация появилась на сайте гражданского движения «ЧЕСНО» после анализа электронных деклараций Народных депутатов Украины, передает интернет-журнал «NikLife».

Судя по декларации Корнацкого, помимо многочисленной недвижимости в Николаевской области, в его собственности находится квартира площадью в 101,5 квадратных метра как раз-таки в Киеве еще с 2007 года.

В свою очередь, Игорь Бриченко не имеет недвижимости в столице, однако задекларировал две квартиры на имя жены в селе Гатное, которое находится в 24 километрах от Киева. При этом, они входят в список тех, кто воспользовался привилегией компенсации на съем жилья или аренду гостиничного номера. Это состоялось в соответствии с 35-ой статьей закона «Про статус народного депутата», при условии, что они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места проживания на расстоянии более 30 километров от границы Киева.

Примечательно, что согласно исследованию, 172 «слуги народа» получили по 19500 гривен компенсации за жилье, среди которых также Корнацкий и Бриченко.

Напомним, что ранее семь депутатов Николаевского горсовета задекларировали, что у них нет жилья – один из них даже «живет в офисе».