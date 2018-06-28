Президент назначил стипендию имени Тараса Шевченко ученице николаевской школы

Фото: иллюстрация из интернета Николаевская школьница будет получать стипендию имени Тараса Шевченко.

Об этом идёт речь в указе Президента Украины №191/2018.

Так, стипендию назначили ученице 10 класса Николаевской специализированной школы I-III ступеней № 22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Екатерине Онищук за особые успехи в изучении украинского языка и литературы в 2016/2017 учебном году.

Всего такие стипендии получат 10 учеников школ из разных областей Украины.

Справка:

Стипендии назначаются с 1 сентября каждого года сроком на один календарный год. За их выплату отвечает Министерство образования и науки Украины. Для учеников средних общеобразовательных учебных заведений сумма стипендии составляет 1 тысячу 420 гривен в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что школьница из Украины представит свой прибор для незрячих людей на Международной олимпиаде для гениев.