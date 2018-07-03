Николаевская таможня мобилизовала в госбюджет ₴482,5 миллиона – часть направят на ремонт дорог

Роман Криль В июне 2018 года Николаевская таможня ГФС перечислила в государственный бюджет 482,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

По его словам, благодаря тому, что среднедневные поступления составляли 24,1 миллиона гривен, получилось обеспечить перевыполнение плана поступлений таможенных платежей почти на 136 миллионов гривен. Теперь половину этой суммы - почти 68 миллионов гривен планируют направить на ремонт дорог в Николаевской области.

Криль отметил, что николаевские таможенники осуществили мощный взнос в финансовую стабильность государства, в развитие инфраструктуры и повышение качества жизни людей. В частности, он уверен, что успешная работа таможенников поможет модернизировать дорожную инфраструктуру области в рамках таможенного эксперимента, направленного на ремонт дорог.

Также Криль сообщил, что за первое полугодие 2018 года Николаевская таможня ГФС пополнила государственную казну на 1 миллиард 883,8 тысячи гривен.

- В основе работы Николаевской таможни ГФС - важные государственные задания, выполнение которых позволит укрепить позиции Украины на международном торговом рынке. Ежедневно мы способствуем простоте и скорости таможенных процедур, выявляем контрабандные потоки и предоставляем дополнительный источник питания государственной финансовой системе. А это, в свою очередь, помогает государству направить средства на реализацию социальных и инфраструктурных проектов общегосударственного и регионального уровня, - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве остановили грузовик с 11 тысячами литров контрабандного спирта.