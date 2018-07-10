Мэр Сенкевич пожаловался, что в Николаеве мало подрядчиков, которые качественно выполняют работы

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе недостаточно подрядчиков, которые могут качественно и во время выполнить ремонтные работы.

Об этом шла речь в ходе постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, во вторник, 10 июля, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- В Николаеве мало подрядных организаций, которые готовы качественно выполнить ремонтные работы. Например, есть объекты, которые в 2014-2016 годах были капитально отремонтированы и которые сегодня нуждаются в текущем ремонте, - заявил Сенкевич.

Также мэр отметил и неудовлетворительную работу управления технадзора, которое должно контролировать качество выполненных работ и выступил изменение данного управления.

Ранее сообщалось, что в Николаеве подрядчик уложил первый участок нового коллектора на улице Лесковой.