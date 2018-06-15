В Николаеве подрядчик уложил первый участок нового коллектора на улице Лесковой

В Николаеве 15 июня, по состоянию на 15:00 проложили первые 18 метров нового канализационного коллектора на улице Лесковой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Николаевводоканал».

Диаметр коллектора – 1000 мм. Труба изготовлена из пластика, срок эксплуатации которого составляет 50 лет. Специалисты технадзора ГКП «Николаевводоканал» постоянно следят за процессом, работы продолжаются.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. Работы по укладке нового коллектора начались 6 июня.