Арбузинская РГА допустила нарушений на 870 тысяч гривен при публичных закупках

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Отдел образования, молодежи и спорта Арбузинской райгосадминистрации допустил нарушений при закупке продуктов питания для детских учреждений на сумму 870 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В нарушение требований закона Украины «О публичных закупках» указанный отдел закупил товары без проведения процедуры открытых торгов. Первомайская местная прокуратура направила иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании недействительным этого договора. 

Напомним, что с начала 2018 года николаевские аудиторы выявили нарушений на ₴394 миллиона.

Вадим Богданов

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