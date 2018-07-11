Арбузинская РГА допустила нарушений на 870 тысяч гривен при публичных закупках

Отдел образования, молодежи и спорта Арбузинской райгосадминистрации допустил нарушений при закупке продуктов питания для детских учреждений на сумму 870 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В нарушение требований закона Украины «О публичных закупках» указанный отдел закупил товары без проведения процедуры открытых торгов. Первомайская местная прокуратура направила иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании недействительным этого договора.

Напомним, что с начала 2018 года николаевские аудиторы выявили нарушений на ₴394 миллиона.