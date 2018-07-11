В Николаеве создадут отдельное коммунальное предприятие, которое будет заведовать городскими автобусами

Александр Сенкевич В Николаеве для организации пассажирских перевозок вскоре будет создано отдельное коммунальное предприятие «Николаевпасстранс»

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что городская власть Николаева занимается вопросом приобретения 10 автобусов средней вместимости в лизинг, чтобы обеспечить перевозки пассажиров в отдаленные микрорайоны Николаева. Также сообщалось, что автобусы должны были отдать в управление «Николаевэлектротрансу». Общая сумма на покупку 10 автобусов длиной 9-12 метров составит около 30 миллионов гривен.

Во вторник, 10 июля, в мэрии состоялось первое заседание рабочей группы по определению банковского учреждения, которое может финансировать приобретение автобусов.

- Известно, что у нас есть «Николаевэлектротранс», но я не хочу предприятию, которое сейчас имеет финансовые трудности, создавать дополнительные проблемы. Городская власть работает над тем, чтобы создать новое коммунальное предприятие, - отметил мэр Александр Сенкевич.

В ходе заседания свои коммерческие предложения представили четыре государственных банка: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «ПриватБанк» и «Укрэксимбанк». В мэрии сообщили, что самые выгодные условия городу предлагают «ПриватБанк» и «Укрэксимбанк».

Напомним, что в марте 2017 года КП «Николаевэлектротранс» предложило депутатам Николаевского горсовета утвердить устав своего правоприемника под названием «Научное производственно-учебное предприятие «Николаевпасстранс».