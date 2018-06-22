«Все будет прозрачно и публично»: горвласть планирует взять в лизинг 10 автобусов для перевозок николаевцев в отдаленные микрорайоны

Автобусы МАЗ Городская власть занимается вопросом приобретения 10 автобусов средней вместимости в лизинг, чтобы обеспечить перевозки пассажиров в отдаленные микрорайоны Николаева.

Об этом в ходе заседания исполкома сообщил мэр Александр Сенкевич.

В свою очередь он отметил, что автобусы пустят на два удаленных маршурта - в Матвеевку и Корабельный район, оператором новых автобусов будет городское коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс».

Александр Сенкевич - Сейчас мы отрабатываем вопрос привлечения кредитных средств у одного из государственных банков. Будет проведен конкурс между «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и «ПриватБанком» на лизинговое предложение. Мы рассматриваем автобусы средней вместимости компании «МАЗ». После чего будет показана рентабельность, налоги, официальное трудоустройство. Тогда мы все увидим, каким должен быть объективный тариф, чтобы данные автобусы срок своей жизни, а это объективно по нашим реалиям от 7 до максимум 10 лет, - чтобы взяли эти автобусы, их выплатили, чтоб они «умерли» через 7 лет, купили новые по такой же схеме. Все будет прозрачно и публично, - сообщил мэр.

Что касается открытости, то по словам мэра и выбор продавца, и лизингодателя, и процедуры расчеты тарифа будут прозрачные.

Напомним, что в пятницу, 22 июня, исполком Николаевского городского совета поддержал повышение проезда в маршрутных такси города с 4 до 5 гривен.

Также ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Николаеву кредит размером в 10 миллионов евро на закупку автобусов. Кроме этого, в ходе визита в Николаев Президент Украины Петр Порошенко поручился решить проблему с аккредитацией кредита Европейского банка развития и реконструкции для Николаевского городского совета на приобретение общественного транспорта.