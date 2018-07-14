Николаевец пожаловался, что в пригородном поезде не открываются двери, а его пассажирам не дают билеты

Фото - иллюстрация В пригородном поезде «Николаев – Тимково» часть дверей не работает, а те, которые работают, открываются наполовину.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал николаевский пенсионер Анатолий.

По его словам, машинист говорит пассажирам, чтобы те сами открывали двери.

- В течение года сесть на этот поезд практически невозможно, ни одна дверь не открывается. Толпа стоит людей, двери не открываются. В четырех вагонах только три двери открылись и то наполовину. И людям с инвалидностью пришлось самим, своими палочками открывать дверь. Эти двери должны автоматически открываться, - говорит пенсионер.

Также у него возник вопрос и по оплате за проезд. Николаевец подозревает, что часть денег, которые платят контролерам, могут не учитываться, потому что не всем пассажирам выдают билеты.

- Если в битком забитом пассажирами вагоне дадут пару билетов – этот хорошо. Дадут, если попросит пассажир. 13,8 гривны стоит билет, а если без билета, то берут с пассажира 12 гривен. Скидку делают, чтобы не давать билет. А потом говорят, что транспорт не рентабелен, - отметил Анатолий.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали машиниста, пытавшегося похитить дизтопливо из тепловоза.