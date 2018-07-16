У мэра Николаева просят поторопить Киев с деньгами для «Новой украинской школы» - последний перевод ожидают в октябре

Начальник управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко сообщила, что есть проблема с финансированием проекта «Новая украинская школа» - последний перевод запланирован на октябрь месяц, при том, что подготовить школы необходимо уже к 1 сентября.

Об этом она заявила в понедельник, 16 июля, во время аппаратного совещания.

Анна Лычко - Управление образования провело тендер на закупку парт на сумму 3 миллиона 157 тысяч гривен. Сейчас проходит работа по заключению договора по результатам торгов. Также проведен тендер на закупку стульев на сумму 1 миллион 946 тысяч. Торги также состоялись. Надеемся, что поставщики успеют предоставить нам парты и стулья, - сказала Анна Личико.

На закупку учебно-дидактических материалов победителю в торгах заплатят 1 миллион 805 тысяч гривен. При этом первый вице-мэр Владимир Крыленко интересовался хватает ли денег на осуществление программы, на что Лычко отметила, что изначально на его реализацию выделили недостаточно средств.

- Минимальная необходимость на все первые классы составляет 26 миллионов гривен. Однако мы получили 7,1 миллиона гривен за счет средств субвенции из государственного бюджета и путем софинансирования из местного бюджета - только 3,9 миллиона гривен, - заявила начальница. Владимир Крыленко - Говорите это всем, а то когда наступит первое сентября и классы будут не сформированы вопросы будут к вам. Нельзя сделать тот окончательный продукт, если нет денег, - заявил Крыленко.

Также, по словам Лычко есть еще одна проблема с финансированием со стороны государства - деньги на счет поступают ежемесячно, а последний платеж от Министерства образования Украины будет аж в октябре месяце, при том что школы должны быть в полной готовности до 1 сентября.

- Как же мы начнем 1 сентября? Может вы проинформируете Министерство образования, что у нас занятия 1 сентября начинаются, что нам делать с ними в октябре? - интересовался первый вице-мэр.

В частности начальница гороно отметила, что в управлении надеятся на то, что поставщики согласятся сотрудничать на таких условиях, а также добавила, что будут стараться закупить необходимые принадлежности и оборудование в пределах выделенных 11 миллионов гривен. Кроме этого, Крыленко попросил Лычко проинформировать Минобразования о сроках начала учебного процесса.

Напомним, что члены депутатской комиссии по вопросам здравоохранения поддержали управлению образования Николаевского городского совета выделение 15 миллионов гривен для реализации программы «Новая украинская школа».