Депутаты согласились выделить ₴15 миллионов на программу «Новая украинская школа» в Николаеве - государство дает только 7

Члены депутатской комиссии по вопросам здравоохранения поддержали управлению образования Николаевского городского совета выделение 15 миллионов гривен для реализации программы «Новая украинская школа».

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, в четверг, 26 апреля.

Анна Лычко Перед депутатами выступила начальник управления образования Анна Лычко, которая рассказала, что благодаря данной программе с 1 сентября нынешнего года первоклассники будут учится по новым стандартам.

По словам Лычко минимальная потребность для развития данной программы на 161 класс составляет 26 миллионов гривен, однако к депутатам комиссии она обратилась с просьбой о выделении с горбюджета лишь 15 миллионов гривен.

- Минимальная потребность, из расчета на 161 класс это 26 миллионов гривен. Но это минимальная из того большого списка, который есть. На сегодняшний день в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 декабря на рабочее место учителя предусмотрено городу Николаеву 866 тысяч гривен, но в условиях софинансирования 50%. То есть, из местного бюджета, именно на рабочее место учителя надо, так же, еще 50%. Но, опять же, этих средств, если в таком объеме только оставить, совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить рабочие места каждого учителя первого класса, - говорила она.

Также она сообщила, что с государства на финансирование данного проекта в Николаевской области предусмотрено 29 миллионов гривен, при этом только 7 миллионов 100 тысяч гривен будет направлено именно на Николаев, из них 40% пойдут на приобретение компьютеров, 40% на мебель, и 20% на научно-дидактический материал.

Депутаты же в свою очередь, не до конца понимали о каких цифрах идет речь и пытались выяснить во сколько им и государству обойдется данная программа

Татьяна Суслова - То есть 26 миллионов это то о чем вы мечтаете, а 15 ну хоть что-то? - интересовалась депутат Татьяна Суслова.

Отвечая на данный вопрос, начальница управления образования пояснила, что финансирование будет происходить по формуле 70% на 30% - городской бюджет и финансирование со стороны государства соответственно.

- Дети у нас все идут к Новой украинской школе, и, при этом, они все надеются на то, что власть будет думать о каждом классе, о каждом ребенке, поэтому очень просим вас поддержать будущее, интересное обучение наших первоклассников, - просила депутатов Лычко.

В результате голосования, депутаты поддержали выделение 15 миллионов гривен на реализацию данной программы.

Напомним, что в Николаеве задолженность по заработным платам учителям составляет 40 миллионов 368 тысяч гривен.

Позже, члены исполнительного комитета поддержали перераспределение 3 миллионов 725 тысяч 880 гривен на погашение задолженности по заработной плате перед учителями за счет детских садов.

Также, в Николаеве администрации некоторых школ принуждали учителей писать заявления на отпуск за собственный счет для экономии бюджетных средств.