За первое полугодие 2018 года местные бюджеты пополнились на 42,3 миллионов гривен от налога на прибыль

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За первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевщины перечислили  42,3 миллионов гривен налога на прибыль. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

Так, в государственный бюджет поступило 190 миллионов гривен налога на прибыль предприятий. Отмечается, что это на 35% больше по сравнению на аналогичным периодом прошлого года. 

В Главном управлении ГФС в Николаевской области напомнили плательщикам налога на прибыль, что налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий для базового отчетного (налогового) периода - календарного квартала подается в течение 40 календарных дней после последнего календарного дня отчетного периода. 

Добавим, что вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль, обязательно подается финансовая отчетность предприятия за соответствующий отчетный период.  Предельный срок уплаты налоговых обязательств по налогу на прибыль по декларациям за полугодие 2018 года - 17 августа 2018 года. 

Также, Главное управление ГФС в Николаевской области обращает внимание налогоплательщиков об изменении электронной почты. 

С 23 июля 2018 года налогоплательщики могут обратиться в ГФС Украины через новый «e-mail» адрес - post@sfs.gov.ua

С 23 июля 2018 года использование «e-mail» адрес abmin_doc@sfs.gov.ua - прекращается!

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевской области перечислили 12 миллионов 400 тысяч гривен за лицензии на алкоголь и табак.

Елена Мельниченко

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