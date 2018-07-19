За год десятая часть инвестиций в Украину оказались псевдоиностранными деньгами, – НБУ

Объем псевдоиностранных инвестиций, которые на самом деле имеют украинское происхождение, в 2017 году составил 270 миллионов долларов США, или 10,4% всех внешних прямых инвестиций в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Речь идет о так называемых round tripping инвестициях – явлении, которое означает вывод резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

По результатам анализа НБУ, общий объем таких инвестиций за 2010-2017 года составил 7,9 миллиардов долларов США, или 22% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Украину за этот период (35,9 миллиардов доларов).

При этом наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в 2010-2013 годах: за этот период они обеспечивали в среднем около трети чистого притока ПИИ в Украину, тогда как в 2016-2017 годах составили всего лишь 6,9%, а в 2014-2015 годах наблюдался чистый отток средств из Украины по таким операциям.

По данным НБУ, более 80% таких инвестиций было направлено на предприятия реального сектора.

Основными странами, через которые осуществлялось такое инвестирование, были Кипр (около половины от общего объема инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.

В дальнейшем Нацбанк планирует публиковать такие данные на ежегодной основе.

Напомним, что в 2017 году в развитие экономики Николаевщины инвестировали более 7,3 миллиарда гривен.