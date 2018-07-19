В николаевских пунктах обмена резко подорожал доллар

В четверг, 19 июля, в Николаеве курс доллара поднялся до отметки 26,55 гривен, а евро упал до 31 гривны.

Стоит отметить, что курс доллара в банках колеблется от 26,45 до 26,55 гривен, а евро – от 30,85 до 31,28 гривен.

В пунктах обмена валют доллар можно купить также от 26,45, но в некоторых «обменниках» его стоимость повысилась до 26,60 гривен. Что касается евро, то данную валюту можно купить от 30,95 до 31,10 гривен.

На сайте Национального банка Украины указано, что по состоянию на сегодняшний день официальный курс гривны к доллару понизился до 8 копеек, установив его на 19 июля на уровне 26,3 гривны.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины во время проверок нашел в Николаеве один нелегальный пункт обмена валют.

Напомним, что ранее в Нацбанке показали новую банкноту номиналом 20 гривен, которая осенью войдет в оборот.