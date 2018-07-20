Осужденный «крымский дезертир» получил сокращенный тюремный срок из-за того, что его держали в Николаевском СИЗО

Александр Баранов Апелляционный суд Киева 18 июля оставил в силе приговор бывшему младшему сержанту Вооруженных сил Украины Александру Баранову, которому в феврале 2018 года дали 13 лет лишения свободы по обвинению в госизмене и дезертирстве из украинской армии в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как пишет «Левый берег», на основании «закона Савченко» ему засчитан срок заключения как 1 день за 2 с момента ареста, то есть с 20 ноября 2016 года. Таким образом, Баранов отбыл уже почти три года тюрьмы. Отметим, часть времени с 2016 года Баранов пробыл в Николаевском СИЗО.

Осужденный является уроженцем Канева Черкасской области, как младший сержант проходил военную службу в украинской армии в Крыму в должности планшетиста командного пункта полка. В марте 2014 года Баранов совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ. 2 апреля 2014 года он получил российский паспорт.

В ноябре 2016 года Баранова вместе с сослуживцем, прапорщиком Максимом Одинцовым (приговорен к 14 годам лишения свободы) задержали сотрудники СБУ в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области и Крыма.

Подольский районный суд Киева в феврале 2018 года признал Баранова виновным в дезертирстве, госизмене, и назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания младший сержант.