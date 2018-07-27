Молодой маме из Николаева нужна срочная помощь в сборе средств на пересадку костного мозга

Вита Николаева Жительнице Николаева, 29-летней Вите Николаевой нужна помощь в сборе средств на операцию по пересадке костного мозга.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила её сестра.

Ранее уже сообщалось, что в 2012-2014 годах Вите поставили диагноз острый миелобластный лейкоз, она прошла 24 курса химиотерапии. В 2014-2017 годах был период ремиссии, в 2017 году опять случился рецидив. Опять назначен курс лечения на два года, 24 курса химиотерапии. У Виты двое детей – 10-летний Саша и двухлетняя Лера.

Она нуждается в трансплантации костного мозга в клинике Медикал Парк (Турция, Анталия). На обследовании профессор сказал, что её организм готов к пересадке и они начинают поиск донора. Теперь, максимум за месяц, девушке нужно собрать недостающие 8 тысяч долларов. Без этих денег лететь и начинать лечение не целесообразно, так как у Виты не будет средств на проживание и поддерживающую терапию после пересадки костного мозга.

«Виточке как инвалиду второй группы кредит не дают, на муже уже есть два кредита (брали на лечение в Украине),которые они выплачивают. Им просто негде взять эти средства. И остается только стоять с протянутой рукой. Пожалуйста, дайте молодой маме шанс на жизнь. В Украине вообще никаких гарантий не дают. Врачи не знают, будет она завтра жива или нет. А Турция дает 60% на долгую и счастливую жизнь. И у Виточки будет возможность быть со своими детками и видеть как они растут», - говорится в сообщении.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ПриватБанка: 5168 7573 4708 4255 (гривна, оформлена на Николаеву Виту Александровну).

Яндекс-кошелек: 410014573049671

QIWI кошелек: +380955616960

Вебмани кошелек: R490184194509 U021157226338 Z195457549511