Жительница Николаева просит помочь ей в борьбе с лейкозом: «Я очень хочу жить ради своих детей»

Вита Николаева Жительница Николаева, 29-летняя Вита Николаева просит помочь ей в сборе средств для борьбы с тяжелым заболеванием – острым лейкозом.

Об этом сообщают «Николаевские известия».

Вита нуждается в трансплантации костного мозга в клинике Медикал Парк (Турция, Анталия). В Украине таких операций не делают. Николаевой выставили счет в 110 тысяч долларов за операцию + 15 тысяч долларов за проезд, проживание и дополнительные расходы на время лечения и пребывания в Турции (как минимум 4 месяца).

В 2012-2014 годах ей поставили диагноз острый миелобластный лейкоз, она прошла 24 курса химиотерапии. В 2014-2017 годах был период ремиссии, в 2017 году опять случился рецидив. Опять назначен курс лечения на два года, 24 курса химиотерапии. У Виты двое детей – 10-летний Саша и двухлетняя Лера.

«Министерство охраны здоровья дало гарантийное письмо на оплату пересадки костного мозга. Одно из условий медвизы – минимум 10 тысяч долларов на счету. Оплата перелета, проживания, питания и самое важное – покупка иммуносупрессии, ложится на плечи больных и их семей. И к сожалению – это просто огромная сумма. На данный момент с помощью неравнодушных людей собрано почти 5 тысяч. У нашей маленькой семьи взять недостающую сумму негде. Мы продолжаем выплачивать долги за предыдущее лечение, и ко всему присоединились проблемы с сердцем. В Николаеве поставили диагноз токсическая кардиопатия. То есть «химия» в этот раз поразила сердечную мышцу».

«Опять же необходимо дорогостоящее лечение, которое муж сейчас тянет. Прошу вас, прошу жителей Украины о помощи. Я очень хочу жить, хочу жить ради своих детей. Очень больно понимать, что из-за нехватки финансов я могу не увидеть, как растут мои дети. Ради этих улыбок я готова на всё. Я буду бороться до последнего. Я и моя семья будем очень признательны и благодарны всем неравнодушным, всем, кого тронула моя история», - обратилась Вита Николаева.

Сумма к сбору: 15 тысяч долларов США.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ПриватБанка: 5168 7573 4708 4255 (гривна, оформлена на Николаеву Виту Александровну).

Яндекс-кошелек: 410014573049671

QIWI кошелек: +380955616960

Вебмани кошелек: R490184194509 U021157226338 Z195457549511.