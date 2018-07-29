Эстония ввела бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы защитить окружающую среду

Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд в общественном транспорте почти на всей своей территории. С начала июля в 11 из 15 регионов страны пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.

Об этом сообщает «Itc.ua».

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, власти страны хотят остановить отток сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. В Таллинне рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами. В 2017 году парламент Эстонии поставил цель – к 2030 году удерживать использование традиционных видов топлива на уровне 2012 года.

- То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения, - сказала Симсон.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным ещё в 2013 году, но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост количества автомобилей за последние годы. По данным опросов, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.

В отличие от Таллинна, общественным транспортом в 11 эстонских уездах могут пользоваться все желающие, независимо от места регистрации, включая туристов. Этот проект финансируется из государственного бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные проверяют николаевские «маршрутки» и нашли 29 нарушений.