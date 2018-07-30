Мэр Николаева предложил по максимуму штрафовать владельца автовокзала за бардак: «Пока ликвидация последствий не станет для них дешевле»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич недоволен состоянием территории у междугороднего автовокзала по проспекту Богоявленскому. В частности он предложил штрафовать владельца до тех пор, пока приведение территории в порядок не станет для него более выгодно.

Об этом стало известно в понедельник, 30 июля в ходе аппаратного совещания.

— Николаевский автовокзал принадлежит частным лицам. Вследствие этого на самом вокзале просто срач-бардак. Пристанище бездомных животных. Переполненные урны, в которых просто кучи мусора лежат и грязь везде. Я не говорю уже об асфальтном покрытии со стороны проспекта Богоявленского, в котором реально можно оставить колеса автомобиля, — заявил мэр.

Так, Сенкевич попросил главу администрации Ингульского района Светлану Гладун, обратиться к владельцу автовокзала и поручить ему провести в порядок дорожное покрытие и санитарную очистку территории.

— Яма на въезде, возле заправки Shell, я не знаю сколько ей? Три года? Там не яма, и не ямище, там просто ямина, конкретная. Пускай они приведут в порядок дорожное покрытие. Если нет — штрафуйте их каждую неделю по максимально возможному тарифу, чтобы ликвидация последствий была для них дешевле, чем платить штраф, — подчеркнул Сенкевич.

Александр Сенкевич Светлана Гладун

Также он предложил направить туда патрульную полицию с проверкой, ведь в последнее время участились ДТП. Кроме того, мэр поручил изучить департаменту ЖКХ вопрос касательно обустройства LED-освещения на нерегулируемых пешеходных переходах около автовокзала.

Напомним, что ранее Сенкевич возмущался состоянием стоянки, которая находится перед гипермаркетом «Велмарт» по проспекту Богоявленскому, где стоят аттракционы и множество будок.