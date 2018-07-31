В мэрии Николаева считают, что нужно купить в лизинг автобусы марки «МАЗ» ценой по 95-97 тысяч евро

В мэрии Николаева намерены купить в лизинг 10 автобусов «МАЗ», рассчитанных на 64 места в каждом. Стоимость автобуса составляет 95-98 тысяч евро, в Николаеве они, гипотетически, могут появиться не раньше весны 2019 года.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Во вторник, 31 июля, состоялось заседание рабочей группы по определению банка, который может дать деньги на покупку автобусов в лизинг.

- Мы намерены приобрести 10 автобусов средней вместимости для того, чтобы решить проблему перевозок пассажиров в один из отдаленных микрорайонов города. Мы уже изучили предложения компаний, которые могут предоставлять услуги финансового лизинга. Выгодные для города условия предложила компания «Укрэксимлизинг». Она предоставляет услуги под около 18% годовых, 9 из которых компенсирует правительство Белоруссии при условии закупки автобусов завода «МАЗ». Таким образом, лизинговая ставка падает с 18 до 9%, - сказал городской голова Александр Сенкевич.

Мэр Николаева добавил, что наиболее подходящим для города вариантом оказались автобусы компании «МАЗ», рассчитанные на перевозку 64 пассажиров. Это современная техника, приспособленная под нужды людей с инвалидностью. По условиям конкурса, на ней должны быть установлены GPS-трекеры и автоматизированная система подсчета пассажиропотока.

- Мы разослали всем официальным дилерам компании «МАЗ», которые сегодня работают в Украине, технические характеристики автобусов, которые мы хотим приобрести. Нам прислали предложения 3 компании: ООО «Мазтранссервис», ООО «Укревромаз», ООО «Современные грузовики «Автек». Есть предложения на автобусы в базовой комплектации. Кроме того, мы имеем возможность приобрести транспорт с дополнительными опциями. Более того, сегодня поступила информация, что у компании «Укревромаз» на складе уже есть 20 автобусов, но с кондиционером, что удорожает их стоимость. Нам готовы их поставить, но не на условиях финансового лизинга, - рассказал Сенкевич.

Компании предлагают такую ​​цену за один автобус с дополнительными опциями: ООО «Мазтранссервис» - 95 тысяч 425 евро, ООО «Укревромаз» - 97 тысяч 737 евро, ООО «Современные грузовики «Автек» - 94,5 тысячи евро. Сенкевич предложил, чтобы компании «Мазтранссервис» и «Современные грузовики «Автек», цена которых оказалась выгодной, официально предоставили уточненные предложения и, отталкиваясь от них, выбрать оптимальный для города вариант. Кроме того, он отметил, что необходимо проработать вариант приобретения в лизинг автобусов, которые есть на складе ООО «Укревромаз».

- Даже если мы подпишем договор лизинга сегодня, то автобусы нам поставят не раньше весны. Потому что их нужно еще произвести, а очередь на их производство – большая. На складе компании «Укревромаз» есть 20 автобусов. 10 из них нам могут продать. Необходимо провести дополнительные переговоры по поводу того, смогут ли нам поставить эти автобусы на условиях лизинга. И цена, которую они предлагают, вписывается в цену нашего конкурса, - сказал Сенкевич.

Окончательное решение о поставщике техники будет принято во время следующего заседания рабочей группы.