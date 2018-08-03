С начала года жители Николавщины оплатили ₴5,3 миллиарда налогов и сборов

Владимир Копица Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области за 7 месяцев 2018 года мобилизовало в бюджеты всех уровней 5,3 миллиарда гривен налогов и сборов и других обязательных платежей. Поступления в государственный бюджет составили почти 2,3 миллиарда гривен, что на 192,7 миллионов больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Об этом сообщают в ГУ ГФС в Николаевской области.

По словам начальника управления Владимира Копицы, государственный бюджет является той важной составляющей, которая фактически обеспечивает существование государства, развитие экономики и социальную защиту населения.

- Увеличение поступлений в бюджет позволяет создавать благоприятный инвестиционный климат, осуществлять перераспределение средств в пользу приоритетных отраслей экономики и решать социальные проблемы граждан, - рассказал он.

Он отметил, что одним из весомых источников наполнения государственного бюджета является налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, которого за 7 месяцев 2018 года мобилизовано 927,8 миллионов гривен, что на 38,8 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Помимо этого, в государственный бюджет мобилизовали 389,6 миллионов налога на прибыль, или 17,2%, от общей суммы поступлений в государственный бюджет.

Также Копица подчеркнул, что позитивной динамики уплаты налогов и сборов в бюджет достигнуто благодаря качественному администрированию налогов, комплексной отработке налоговых рисков, усилению мероприятий по детенизации экономики, эффективному функционированию системы электронного управления рисками при администрировании НДС, легализации занятости населения, а также добросовестному отношению налогоплательщиков к уплате налоговых обязательств.

Ранее сообщалось, что за 2018 год в местные бюджеты Николаевщины поступило почти 3,2 миллиарда гривен налога.