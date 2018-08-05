Украинские заробитчане перевели из Польши домой $790 миллионов

Иммигранты, которые работают в Польше, в первом квартале 2018 года выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн).

Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на данные центробанка страны.

Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, отмечает регулятор.

Львиную долю этих денег, а именно 86% (2,9 млрд злотых), перевели в Украину. В основном их высылают украинцы, работающие в Польше временно, указывает центробанк.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие украинцы получили из-за границы денежные переводы на сумму $1,2 млрд.

Министерство финансов предлагает ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении денежных переводов (в том числе международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские заробитчане на втором месте по влиянию на экономику Польши.