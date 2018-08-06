В Украине коррупция на таможне наносит $4,8 миллиарда ущерба в год, – СМИ

От коррупции на украинской таможне государство теряет до 4,8 миллиарда долларов США в год.

Таковы подсчеты немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung на основе проведенного в Киеве и Одессе журналистского расследования, сообщает DW.

В своих подсчетах газета ссылается на документы, содержащие данные по тысячам грузов, проходящих через украинскую границу и позволяющих отследить их путь.

По данным журналистов, эта информация доказывает факты «массивной коррупции» на многих украинских таможнях.

Основная схема – «передекларирование» товаров с участием сотрудников государственных органов, когда товар в грузе декларируется как другой – тот, на который предусмотрены более низкие пошлины.

Кроме таможни, в схемы вовлечены также представители Службы безопасности Украины, полиции, Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Украины.

Потери от коррупции на украинской таможне «составляют гораздо больше десятой части поступлений в государственный бюджет и вдвое превышают сумму кредитов, которые Украина намерена взять у МВФ, ЕС и Всемирного Банка в 2018 году», подытоживает Süddeutsche Zeitung.

Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении в создании преступной организации близкому к Гройсману главе ГФС в Винницкой области.