С начала 2018 года николаевцы заплатили почти 2,7 миллиарда налога на доход физических лиц

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Фото: иллюстрация из интернета
За семь месяцев 2018 года Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области обеспечило в бюджеты всех уровней почти 2,7 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщают в ГУ ГФС в Николаевской области. 

Так, в государственный бюджет мобилизовали 680 миллионов гривен НДФЛ, что на 126,4 миллиона гривен больше, чем за соответствующий период 2017 года. Местные бюджеты в январе-июле 2018 года получили свыше 2 миллиардов гривен, что превышает показатель аналогичного периода 2017 года на 380 миллионов.

В ведомстве отмечают, что налог на доходы физических лиц остается одним из основных доходных источников наполнения местных бюджетов, удельный вес которого в общей сумме поступлений в местные бюджеты составляет почти 70%.

Ранее сообщалось, что с начала года жители Николавщины оплатили ₴5,3 миллиарда налогов и сборов.

Людмила Жерновская

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