С начала года николаевские фискалы обеспечили поступление ₴434 миллионов налога на прибыль

В январе-июле 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области обеспеченно в бюджет 434 миллионов гривен налога на прибыль.

Об этом сообщает ГУ ГФС в Николаевской области.

Отмечается, что налог на прибыль традиционно остается одним из самых весомых источников наполнения доходной части государственного бюджета. В общей сумме поступлений в государственную казну удельный вес налога на прибыль составляет свыше 17 процентов.

Также в ведомстве добавили, что из 434 миллионов гривен налога на прибыль в Государственный бюджет направлено 390 миллионов гривен, а местные бюджеты пополнено на 44 миллиона гривен.

«Главное управление ГФС в Николаевской области напоминает плательщикам налога на прибыль, для которых установлен квартальный срок представления налоговой отчетности по налогу на прибыль, что предельный срок уплаты налоговых обязательств по налогу на прибыль по декларациям за первое полугодие 2018 года – 17 августа 2018 года», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы и Николаевской ГФС помешали незаконному экспорту более 7 тысяч тонн пшеницы на сумму более чем 1,2 миллиона долларов США.